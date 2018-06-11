Министерство иностранных дел Украины отказалось предоставить копию решения дисциплинарной комиссии в отношении действий консула Генерального консульства Украины в Гамбурге (Германия) Василия Марущинця, отозванного в Украину и уволенного с дипломатической службы.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

31 мая пресс-служба МИДа сообщила об увольнении консула Украины в Гамбурге (Германия) Василия Марущинца за нарушения правил этики поведения.

16 мая Марущинец был отозван в Украину (приказ МИДа от 14.05.2018 №839-ос), а 1 июня был уволен с занимаемой должности и с дипломатической службы за нарушение присяги госслужащего.

Кроме того, пресс-служба МИД сообщила, что копия дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной розни), будут переданы для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы.

31 мая в МИД был направлен запрос с целью получения копий следующих документов: 1. приказа об увольнении с должности консула Украины в Гамбурге (Германия) Василия Марущинца; 2. приказа об увольнении его с дипслужбы; 3. решения Дисциплинарной комиссии МИДа относительно действий Марущинца.

МИД предоставил выписку из приказа от 14.05.2018 №839-ос, а копию решения Дисциплинарной комиссии представлять отказался, сославшись на то, что дисциплинарное дело относится к служебной информации.

Также сотрудники МИДа отдельно подчеркнули, что «к служебной информации относятся сведения о чрезвычайных событиях, служебных расследованиях в отношении работников системы органов дипслужбы».

Напомним, ранее пророссийский блогер Анатолий Шарий заявил, что сотрудник Генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации.

Министерство иностранных дел начало в отношении Марущинца дисциплинарное производство.