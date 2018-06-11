Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский попросил Президента Петра Порошенко об отставке.

«В субботу встретился с Президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду ее должен рассмотреть Кабмин. Спасибо всей своей команде за работу, спасибо жителям Донбасса за поддержку и понимание. Мы вместе с вами всему миру доказали: Донетчина - это Украина!» - написал он в Facebook.

Он напомнил, что три года назад Порошенко назначил его председателем Донецкой областной государственной администрации, руководителем областной военно-гражданской администрации.

«За эти годы я узнал и полюбил этот край. За него я воевал на фронте в 2014-м, с 2015-го «воюю» на ниве его развития – чтобы жители контролируемой Украиной части Донбасса жили достойно, кроме того, чтобы людям то ту сторону так называемой линии соприкосновения дать наглядный пример того, что Украина – это современно, классно и перспективно; чтобы дать им надежду, что когда-то, после освобождения, и они так же будут жить – в мире и согласии, развиваться сами и развивать свои общины.

Мы начали огромную работу. И надеюсь, она будет продолжена дальше моим преемником», - отметил он.