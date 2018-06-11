Эксперты проекта «Дословно» Комитета избирателей Украины проанализировали заявления украинских политиков и создали топ из самых резонансных заявлений о безвизе, которые оказались недостоверными и манипулятивными.

Для анализа эксперты отобрали заявления политиков во время общения с телевизионными СМИ.

«Ряд украинских политиков очень скептически относились к возможности введение безвизового режима с ЕС. Некоторые открыто заявляли, что украинцы все равно не смогут ездить в страны Европы из-за низкой заработной платы. Однако статистика показывает обратное: с момента получения безвиза границу Евросоюза украинцы пересекли 17,6 млн раз, из которых по биометрическим паспортам – 4,2 млн, а по безвизу – почти полмиллиона», - отметил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

В рамках проекта «Дословно» проходит фактчекинг заявлений ведущих политиков.

Так, Борис Колесников 12 мая 2017 в эфире телеканала «Украина» заявил: «Безусловно, это позитив, сбылась мечта тех, кто хотел уехать. Осталось спросить у власти, когда сбудется мечта тех, кто хочет остаться». Это является неправдой, поскольку безвизовый режим не дает права на постоянное проживание в ЕС. Для этого как и раньше нужно оформить национальную визу или разрешение на проживание.

«Трудовая миграция, которая может произойти из Украины, когда будет безвизовый режим в зону Евросоюза, может быть очень большой и непредсказуемой»,- заявил Сергей Лабазюк 10 ноября 2015. Это манипуляция, поскольку трудовая миграция в Украине растет с каждым годом и с введением безвиза скачка не произошло. Это событие имело слабое влияние на миграционный процесс, поскольку украинцы не получили права работать в ЕС.

Петро Симоненко в апреле 2017 года заявил, что «никто не собирается арифметику считать. Сколько стоит в Европу вылететь? Давайте минимум считать 100 долларов». Это неправда: за последний год в Украине выросло количество лоукостов, которые позволяют летать в Европу за 20-25 евро в одну сторону.

«Поездки в страны ЕС – это важный вопрос, но наиболее важно, чтобы людям бело за что ездить. Потому что когда нет денег, за что они поедут», - заявил Олег Ляшко в начале января 2017 в эфире 112 Украина. Это манипуляция, поскольку безвиз с ЕС существенно повлиял на привычки украинцев путешествовать. Согласно данным социологического исследования КМИС, доля украинцев, которые на протяжении последних лет хотя бы раз ездили в ЕС увеличилась с 9% до 11%. Также более чем в два раза возросло количество тех, кто собирается в ближайшее время посетить Европу.

«Первый миф о том, что безвиз – это заслуга нынешней власти. Это неправда. План действий по либерализации безвиза бы предоставлен Украине в конце 2010 года. К октябрю 2013 он был выполнен на 85%», - заявил Сергей Левочкин. Это манипуляция, так как план действий по визовой либерализации был представлен Украине в ноябре 2010 года. В 2013 году Еврокомиссия сообщила, что Украина не выполнила требования первого этапа Плана. ЕС был недоволен выполнением четырех пунктов.

Вадим Рабинович в эфире NewsOne в октябре 2017 заявил: «Знаете ли вы о том, что они сегодня уже готовят въездную визу для безвизового режима, что вы будете приезжать туда и платить при въезде около 100 евро». На самом деле сейчас ЕС разрабатывает проект миграционной реформы, который касается не только украинцев, но и всех граждан стран вне ЕС. Он предусматривает введение электронной анкеты, стоимость которой 7 евро. Средства не будут взимать перед каждой поездкой, разрешение на въезд будет действовать 3 года. Следовательно, заявление Рабиновича является манипуляцией.

Нардеп Игорь Мосийчук в декабре 2016 заявлял, что «не даст никакой ЕС нам безвизовый режим, пока не закончится война».

«Если у людей есть деньги, чтоб туда поехать. Даже само требование «45 евро – докажите, что у вас есть», это уже унизительно», - заявил Евгений Мураев в ноябре 2015.

На самом деле каждая европейская страна имеет свои финансовые требования. К примеру, в Венгрии необходимо иметь с собой минимум 3,2 евро на день.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.