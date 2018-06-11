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Национальный банк Украины подал новые иски в суды Швейцарии и Украины против одного из бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского.

Как сообщает пресс-служба регулятора, судебные дела касаются выполнения Коломойским его обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительствам в пользу Нацбанка.

«Цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил Приватбанку в период между 2008 и 2015 годами. В общем иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд грн», - говорится в сообщении.

Первый иск подан по месту жительства Коломойского в Швейцарии – в суд первой инстанции в Женеве.

Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества бизнесмена в Украине – в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

Национальный банк убежден, что как швейцарский, так и украинский суды удовлетворят обоснованные требования НБУ.

Приватбанк получил кредиты рефинансирования от НБУ под обеспечение поручительствам, предоставленным лично Игорем Коломойским. Но сегодня ясно, что в то время Приватбанк на самом деле не мог вернуть эти кредиты. В конце концов, государству пришлось национализировать банк ценой значительных затрат в эквиваленте 5% ВВП, чтобы защитить интересы миллионов владельцев счетов и сохранить финансовую стабильность в целом.

«НБУ сейчас принимает и продолжит принимать правовые меры, необходимые для возмещения Игорем Коломойским этих средств», - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в декабре Высокий суд Англии и Уэльса принял решение об аресте активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму 2,5 млрд долларов.

Решение об аресте активов было принято на основании предоставленных суду детальных доказательств, доказывающих, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд долларов путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.

Через этот процесс Приватбанк планирует вернуть средства, сумма которых вместе с процентами составляет более 2,5 млрд долларов.

21 декабря 2016 года «ПриватБанк» перешел в государственную собственность.
ForUm

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