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Дисциплинарные органы Федерации футбола Украины рассмотрят участие закарпатских футболистов в чемпионате мира по футболу для команд из непризнанных государств, заявила Федерация футбола Украины.

«Поведение всех украинских футболистов, которые принимали участие в матчах, проводимых под эгидой организации ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций), в том числе –  так называемом «кубке мира», и внесены в базу данных Федерации футбола Украины, будет рассмотрено дисциплинарным органами Федерации футбола Украины», - говорится в сообщении.

По итогам такого рассмотрения против этих футболистов будут применены санкции, в частности – дисквалификация, после которой игроки не смогут заявляться к участию ни в любительских, ни в профессиональных турнирах, которые проходят на территории Украины под эгидой ФФУ.

«Призываем правоохранительные органы Украины обратить внимание на факт участия указанных игроков в соревнованиях, организованных ConIFA, и проверить их действия на предмет пропаганды сепаратизма и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», - отметили в ФФУ.

Напомним, ранее украинский волонтер Родион Шовкошитный сообщил об участии футбольной команды из Закарпатья в так называемом чемпионате мира для команд «непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий». 

Куратором команды из Закарпатья на «сепаратистском» турнире является депутат Береговского райсовета Тиберий Фееш.

В Федерации футбола Закарпатья призвали «не нагнетать нездорового ажиотажа», но пообещали выяснить все обстоятельства инцидента и наказать закарпатских футболистов, принявших участие в сепаратистском турнире.

Главы Минспорта и МИД Игорь Жданов и Павел Климкин призвали правоохранительные органы отреагировать на инцидент.
ForUm

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