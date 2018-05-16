Осужденный в России украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных.
Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовали за предоставление макрофинансовой помощи Украине.
Против капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного российскими пограничниками в Черном море, ФСБ РФ возбуждено уголовное дело о браконьерстве.
Президент Петр Порошенко отозвал из Верховной Рады законопроект №8297, которым предлагал разрешить прекращение гражданства Украины тех жителей аннексированного Россией Крыма, которые приняли участие в российских «выборах».
Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по факту привлечения в Украине к уголовной ответственности за государственную измену главного редактора информационного портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, получившего гражданство РФ в сентябре 2015 года.
Верховная Рада не стала рассматривать вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии 17 мая, так как решено продолжить политические консультации.
Национальное антикоррупционное бюро вело переговоры с беглым нардепом Александром Онищенко, не ставя в известность Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Об этом говорится в заявлении САП.
Правоохранители задержали 9 членов банды, в состав которой входили действующие сотрудники органов внутренних дел.
В январе-марте 2018 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Военнослужащие из состава Объединенных сил захватили оружие противника.
Бывшего президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта и бывшего докладчика по Украине Жорди Шуклу лишили почти всех прав членов ПАСЕ.
Соединенные Штаты призывают власти Украины действовать законно во время обысков в средствах информации и одновременно понимают обеспокоенность стран мира «интенсивной пропагандой» со стороны России.
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