Осужденный в России украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных.

Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовали за предоставление макрофинансовой помощи Украине.

Против капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного российскими пограничниками в Черном море, ФСБ РФ возбуждено уголовное дело о браконьерстве.

Президент Петр Порошенко отозвал из Верховной Рады законопроект №8297, которым предлагал разрешить прекращение гражданства Украины тех жителей аннексированного Россией Крыма, которые приняли участие в российских «выборах».

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по факту привлечения в Украине к уголовной ответственности за государственную измену главного редактора информационного портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, получившего гражданство РФ в сентябре 2015 года.

Верховная Рада не стала рассматривать вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии 17 мая, так как решено продолжить политические консультации.

Национальное антикоррупционное бюро вело переговоры с беглым нардепом Александром Онищенко, не ставя в известность Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Об этом говорится в заявлении САП.

Правоохранители задержали 9 членов банды, в состав которой входили действующие сотрудники органов внутренних дел.

В январе-марте 2018 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Военнослужащие из состава Объединенных сил захватили оружие противника.

Бывшего президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта и бывшего докладчика по Украине Жорди Шуклу лишили почти всех прав членов ПАСЕ.

Соединенные Штаты призывают власти Украины действовать законно во время обысков в средствах информации и одновременно понимают обеспокоенность стран мира «интенсивной пропагандой» со стороны России.