Соединенные Штаты призывают власти Украины действовать законно во время обысков в средствах информации и одновременно понимают обеспокоенность стран мира «интенсивной пропагандой» со стороны России. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науерт, комментируя обыски в офисе и у журналистов РИА Новости Украина.

«Аресты журналистов или обыски в средствах информации, если это происходит, должны делаться в соответствии с законом. Это то, что предусматривает международное право в области прав человека», - указала пресс-секретарь, передает Радио Свобода.

«Мы понимаем, что Украина, как и многие другие страны, обеспокоена интенсивной пропагандой. Мы разговариваем со многими нашими союзниками и партнерами за рубежом, они стали жертвами и понимают влияние и охват российской пропаганды. Поэтому мы понимаем, что это вызывает беспокойство в Украине», - добавила Науерт.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность из-за событий в Киеве. Он отметил, что «борьба с пропагандой не должна противоречить международным стандартам и не должна представлять собой непропорциональное вмешательство в деятельность средств массовой информации».

Как сообщал ForUm, утром 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления.