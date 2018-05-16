Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовали за предоставление макрофинансовой помощи Украине. Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.



«Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины, но добавил поправку, что «состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс, который представляет все соответствующие политические силы, особенно те, которые представлены в Раде», - написал Йозвяк.

Напомним, 9 марта Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини заявила, что первый транш новой программы состоится до конца этого года.