также в разделеЭкономика
ВВП Украины вырос на 3,1% 31
Суд разрешил Рожковой вернуться к работе в Нацбанке 31
В МВФ назвали восемь ключевых реформ для роста экономики Украины 99
Суд вынес решение в пользу НБУ по национализации «ПриватБанка» 38
Украина может попасть в офшорный список ЕС 48
Украина уже 900 дней не импортирует газ из РФ 38
До конца года Украина должна вернуть 325,5 миллиарда долгов 81
Украина получила право экспорта говядины в Турцию 34
АМЭУ: Приход в Украину Hutchison Ports не принесет дополнительных грузов 81
НБУ подтвердил прогноз по инфляции на 2018 год 38
Инфляция в апреле замедлилась до 0,8% 42
Кабмин одобрил стратегию возрождения авиастроения 60
Гройсман: Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по пути 55
У Украины появился бренд 86
Кабмин утвердил перечень объектов для приватизации 99
ПФ пересчитал пенсии для 2,7 миллиона работающих пенсионеров 99
Украина может ввести санкции против 12 российских издательств 45
ВБ: Стоимость земли в Украине может вырасти втрое 163

Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовали за предоставление макрофинансовой помощи Украине. Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины, но добавил поправку, что «состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс, который представляет все соответствующие политические силы, особенно те, которые представлены в Раде», - написал Йозвяк.

Напомним, 9 марта Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини заявила, что первый транш новой программы состоится до конца этого года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги