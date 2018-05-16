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Осужденный в России украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных.

Об этом говорится в его письме из колонии, адресованном российскому адвокату Дмитрию Динзе.

«Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ», — написал Сенцов.

В конце текста Сенцов приписал по-украински: «Разом та до кінця. Слава Україні!».

По словам адвоката, его подзащитный готовился к проведению голодовки около полутора месяцев, сообщает Медиазона.

 «Он отказался от продуктовых передач, от магазина в колонии, перешел на баланду и ел минимальное количество еды, готовя организм к голодовке, которую объявил после подготовки». Сенцов написал заявление о голодовке на имя начальника колонии, где указал в качестве требования для ее прекращения освобождение 64 украинских политзаключенных. Сенцов не назвал имен, по словам адвоката, требование не относится к нему лично.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.
ForUm

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