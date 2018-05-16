Бывшего президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта и бывшего докладчика по Украине Жорди Шуклу лишили почти всех прав членов ПАСЕ.

Об этом сообщил вице-президент ассамблеи, глава украинской делегации Владимир Арьев.

«Регламентный комитет ПАСЕ только что признал испанцев экс-президента Педро Аграмунта и бывшего докладчика по Украине Хорди (Жорди) Шуклу (оба летали на российском самолете к сирийскому диктатору Асаду) виновными в серьезном нарушении кодекса поведения в результате коррупционного скандала, связанного с Азербайджаном», - написал он в Facebook.

По словам политика, оба лишены всех предусмотренных правилами прав членов ПАСЕ, кроме права голоса и права инициировать резолюции.

«Санкции против Аграмунта введены на 10 лет, против Шуклы – на 2 года», - сообщил Арьев.

Напомним, в конце апреля в ПАСЕ подтвердили коррупционную составляющую в действиях Азербайджана, которые могли влиять на решения, принимавшиеся относительно страны в ПАСЕ.

Бывший президент ПАСЕ, известный своей пророссийской позицией и скандальной отставкой, фигурирует в отчете о коррупции в ПАСЕ как лоббист интересов Азербайджана.