Верховная Рада не будет рассматривать вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии 17 мая, так как решено продолжить политические консультации.

Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий по результатам совещания, сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

«Во время совещания большинство представителей поддержали позицию, чтобы кадровые вопросы, в том числе ЦИК, продолжить политические консультации в связи с тем, что алгоритм, как определить из 14 13, не был найден», - заявил Парубий.

Ранее народный депутат от фракции партии «Блок Петра Порошенко», представитель Президента Украины в ВР Ирина Луценко заявила, что голосование за новых членов ЦИК состоится в марте.

23 января Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Позже список был дополнен одной фамилией.

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК Президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.