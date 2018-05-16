В январе-марте 2018 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с 4-м кварталом 2017 года реальный ВВП увеличился на 0,9% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и Севастополя), а по сравнению с I кварталом 2017 – на 3,1%.

Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.

Напомним, Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в текущем году на уровне 3,2% и ухудшил прогноз по инфляции до 11% с 10%.