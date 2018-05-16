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Президент Петр Порошенко отозвал из Верховной Рады законопроект №8297, которым предлагал разрешить прекращение гражданства Украины тех жителей аннексированного Россией Крыма, которые приняли участие в российских  «выборах».

Об этом сообщил председатель профильного комитета Рады Григорий Немыря (фракция ВО «Батькивщина») на заседании комитета, передают Українські Новини.

«Буквально за 5-10 минут до начала заседания у меня был разговор с представителем Президента в Верховной Раде Ириной Луценко, которая проинформировала меня, что только что было направлено председателю Верховной Рады и зарегистрировано письмо Президента от 16 мая, в котором говорится, что... отзывается проект закона под регистрационным номером 8297», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, 19 апреля в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект №8297, который предусматривает лишение украинского гражданства за участие в голосовании во время так называемых «выборов» на территории аннексированного Крыма. 
ForUm

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