Военнослужащие из состава Объединенных сил захватили оружие противника, сообщает пресс-центр ООС.

В штабе отметили, что в последние недели неспокойной остается обстановка в районе населенного пункта Марьинка. Противник с наступлением темного времени суток вел прицельный огонь по военнослужащим из оружия запрещенных калибров.

«Одно из подразделений в районе Марьинки совершило решительный рейд в тыл противника. В ходе короткого боя было захвачено три вражеских миномета, из которых по нашим позициям постоянно вел огонь враг. Оружие доставили на наши позиции. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет», - отмечается в сообщении.

Сейчас данные образцы вооружения перемещаются в район отвода, который определен минскими договоренностями, где будет осуществлено ​​их дальнейшее изучение.

Командир подразделения и его подчиненные, участвовавшие в рейде, представлены к государственным наградам.