Правоохранители задержали 9 членов банды, в состав которой входили действующие сотрудники органов внутренних дел. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Главная военная прокуратура, лучшие оперативники Управления уголовного розыска Киева, спецназ и офицеры Департамента внутренней безопасности Нацполиции, КОРДа и Внутренней безопасности СБУ провели 60 обысков, задержали 9 членов организованной вооруженной банды, которые терроризировали Киев и область», – отметил он.

По информации Матиоса, члены группировки занимались рэкетом, вымогательством денежных средств и имущества, среди белого дня похищали людей, лишали их свободы и применяли пытки.

Он отметил, что в состав вооруженной преступной группировки входили действующие сотрудники органов внутренних дел и один адвокат. «На причастность к совершению особо тяжких преступлений проверяются сотрудники Службы безопасности в Киевской области», – подчеркнул Матиос.

По его словам, следствием установлено, что деятельность преступной организации координировали «криминальные авторитеты», которые находятся в розыске за совершение преступлений против участников Революции достоинства.

«Моя отдельная благодарность профессионалам спецназа ВСД ДВБ и КОРД Нацполиции – члены банды задержаны без единого выстрела. Проходят обыски», – подытожил главный военный прокурор.