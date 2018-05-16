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Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицака передал спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру и послу США Мари Йованович доказательства причастности кадровых военнослужащих РФ к обстрелам Мариуполя и Волновахи, сообщает пресс-центр СБУ.

Во время встречи председатель СБУ проинформировал иностранных партнеров о широкомасштабной гибридной агрессии РФ против Украины и дерзком нарушении Россией территориальной целостности и государственного суверенитета нашей страны. «Наряду с эскалацией РФ вооруженного конфликта на Донбассе российские спецслужбы принимают активные меры по дестабилизации ситуации внутри Украины», - отметил Грицак.

В процессе диалога представителям США приведены очередные доказательства причастности кадровых военнослужащих РФ к преступлениям против человечности на территории Украины, в частности к обстрелам Мариуполя и Волновахи, в результате которых погибли сорок восемь украинских граждан.

Председатель СБУ отдельно обратил внимание иностранных партнеров на блокировании российской стороной обмена заложников, которых РФ использует для политического давления на украинскую власть.

Грицак передал обращение к Курту Волкера от матерей тех украинцев, которые незаконно удерживаются на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Иностранные партнеры выразили заинтересованность в продолжении диалога со Службой безопасности Украины, а также заверили в дальнейшей поддержке Украины в процессе восстановления территориальной целостности и противодействия российскому агрессору.

Напомним, утром 24 января 2015 года члены незаконных вооруженных формирований из реактивных систем залпового огня «Град» обстреляли восточную окраину Мариуполя.

В результате массированного обстрела погибли 30 человек, еще более 100 получили ранения. Полностью и частично были разрушены более 200 зданий.

По данным СБУ, обстрел осуществлен кадровыми российскими военнослужащими с применением двух штатных реактивных дивизионов Вооруженных сил РФ. 
ForUm

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