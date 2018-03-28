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Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт назвала Россию «чудовищем из морских глубин», у которого «множество щупалец».

Об этом она заявила, отвечая на вопрос о высылке 60 российских дипломатов из США, сообщает «Новое Время».

«У России - длинные руки, у России - множество щупалец. Мы считаем, что они сохранят свой интерес к нашим выборам, а также к выборам во многих других странах… Это чудовище из морских глубин», - сказала Нойерт.

По ее словам, главным условием для улучшения отношений Вашингтона с Москвой - это взятие Россией на себя ответственности по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

«Дверь к диалогу с российскими властями остается открытой, но если Россия хочет улучшения отношений, ей прежде всего нужно взять на себя ответственность за эту атаку и прекратить свою безрассудную и агрессивную деятельность», - добавила Нойерт.

Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов после обвинения руководства РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Европейский Союз также отозвал своего посла в России.

26 марта 14 стран ЕС, а также СШАКанадаИрландияАвстралияМолдова, Бельгия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

В НАТО также решили выслать семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе.

 
ForUm

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