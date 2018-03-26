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14 стран-членов Европейского Союза решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск.

«Сегодня 14 государств-членов решили выслать российских дипломатов в качестве прямого продолжения дискуссии на саммите ЕС на прошлой неделе о нападении в Солсбери», - написал он в Twitter.

 


 

 

лава Евросовета не исключил принятия новых мер в отношении России. «Дополнительные меры не исключаются в ближайшие дни и недели», -  отметил он.

Как сообщал ForUm, ранее Украина и США заявили о высылке дипломатов.

Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.
ForUm

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