14 стран-членов Европейского Союза решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск.

«Сегодня 14 государств-членов решили выслать российских дипломатов в качестве прямого продолжения дискуссии на саммите ЕС на прошлой неделе о нападении в Солсбери», - написал он в Twitter.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks. — Donald Tusk (@eucopresident) 26 марта 2018 г.





лава Евросовета не исключил принятия новых мер в отношении России. «Дополнительные меры не исключаются в ближайшие дни и недели», - отметил он.

Как сообщал ForUm, ранее Украина и США заявили о высылке дипломатов.

Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.