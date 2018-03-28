В ближайшие дни в Украине ожидается повышении уровня воды и изменение гидрологической ситуации на водоемах, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, 28-30 марта на украинском участке Дуная возле Вилково (Одесская область) в связи с прохождением волны половодья ожидается сохранение опасных уровней воды (в пределах 155-165 см над нулем поста), при которых наблюдается затопление низменных незаселенных участков города.

28-30 марта ожидается формирование очередной волны половодья с подъемом уровней воды на реках бассейнов: Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская облассти) 0,2- 1,0 м; Западного Буга, Припяти 0,1-0,5 м, местами выход воды на пойму, а в бассейне Припяти - удержание и дальнейшее их затопления.

29-31 марта на реках Левобережья страны в связи с дождями и снеготаянием ожидается увеличение интенсивности подъема уровней воды с выходом воды на низменные участки заводей и удержанием воды на достигнутых отметках затопления заводей. На реках и водохранилищах будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледостава, на реках Правобережье - очистка ото льда.