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«Газпром» уведомил НАК «Нафтогаз Украины», что отказывается возобновлять поставки газа в Украину, несмотря на решение Стокгольмского арбитража.

Служба безопасности Украины запретила въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

В посольстве РФ в Украине заявили, что, приняв решение о выдворении из страны 13 российских дипломатов, украинское руководство поддержало «инспирированную Лондоном провокационную кампанию».

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак уйдет в отставку уже в среду, 28 марта. 

По поручению городского головы Киева Виталия Кличко в столице проведут обследование систем пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других учреждениях массового пребывания людей.

Следствие по делу народного депутата Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и захвата государственной власти, продлится 2-3 месяца. Такое мнение высказал генпрокурор Юрий Луценко.

«Национальные дружины» взяли под свою «защиту» телеканал ZIK.

Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО «Сбербанк» акционерному обществу «Паритет банк» (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство в германской исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток-2».

В штабе АТО заявили, что обстановка на линии разграничения сторон на Донбассе имеет тенденцию к обострению.

Сотрудники специальной полиции и других подразделений Главного управления Нацполиции Житомирской области под процессуальным руководством военной прокуратуры в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода вышли на схему хищения специальной техники и транспортных средств. В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже.
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