«Газпром» уведомил НАК «Нафтогаз Украины», что отказывается возобновлять поставки газа в Украину, несмотря на решение Стокгольмского арбитража, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям «Нафтогаза».

«На прошлой неделе «Нафтогаз» и «Газпром» встретились, чтобы обсудить следующие шаги, после того как Стокгольмский арбитраж вынес решение в двух крупных производствах в пользу украинской компании. Во время встречи российский газовый монополист объяснил, что отказывается возобновлять поставки газа в Украину, несмотря на решение по контракту на поставку, которое суд принял в декабре прошлого года. «Газпром» также не подтвердил, что заплатит 2,6 млрд долл в соответствии с февральским решением по транзитному делу. Оба решения являются окончательными и обязывающими для «Газпрома», – говорится в сообщении.

При этом в НАК отметили, что российская компания предложила внести изменения в контракты или разорвать их и таким образом отменить решение трибунала. «Оба варианта являются прямым нарушением и пренебрежением решениями Стокгольмского арбитража. «Нафтогаз» считает такую ​​позицию неприемлемой и отклонил предложения «Газпрома», – подчеркнули в компании.

«Отказ «Газпрома» выполнять действующие решения авторитетного международного арбитража в коммерческих делах ставит под сомнение доверие к этой компании как к партнеру европейской газовой отрасли. А невыплата присужденных судом средств свидетельствует о высокой вероятности невыполнения «Газпромом» контрактов и по другим контрагентам», - заявил главный коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Отмечается, что стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле. Также «Нафтогаз» ожидает ответа «Газпрома» на запрос о пересмотре тарифа и использования украинской ГТС для транзита российского газа в ЕС после завершения действующего контракта в 2019 году.

Ранее заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев заявил, что «Нафтогаз» и «Газпром» начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

21 марта «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом» по поставке газа.