Обстановка на линии разграничения сторон на Донбассе имеет тенденцию к обострению, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, за трое суток боевики российско-оккупационных войск более 100 раз нарушили режим прекращения огня и в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в Станице Луганской.

«Цинично нарушая «режим всеобъемлющего перемирия», боевики российско-оккупационных войск особенно активизировались на донецком направлении, применяя при этом вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения сторон. Только за минувшие трое суток, боевики более 100 раз нарушали режим прекращения огня. По позициям ВС Украины выпущено более 40 снарядов и мин. Фиксируются случаи работы вражеских снайперов», – подчеркнули в штабе.

Также подчеркивается, что в полночь 26 марта оккупанты открыли провокационный огонь по украинским позициям близ населенного пункта Станица Луганская, чтобы в очередной раз избежать разведения сил и средств. Об указанном украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

«Со своей стороны подразделения ВС Украины четко придерживаются Минских договоренностей и не реагируют на провокации со стороны оккупационной администрации РФ», – сказано в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 марта, боевики осуществили 47 обстрелов позиций сил АТО.