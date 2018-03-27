Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство в германской исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток-2», сообщается на официальном сайте компании Nord Stream 2..

«Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской ИЭЗ. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ», – отметили в компании.

Также сообщается, предварительно 31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода «Северный поток–2» в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

Таким образом, по данным компании, получены все разрешения для строительства германского участка.

«Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году», – сказано в сообщении.

Напомним, руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода «Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода «Северный поток-2».

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потоак-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.