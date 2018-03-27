Приняв решение о выдворении из страны 13 российских дипломатов, украинское руководство поддержало «инспирированную Лондоном провокационную кампанию». Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Украине, обнародованном на официальном сайте дипучреждения.

«МИД Украины нотой информировал посольство о том, что тринадцать дипломатов, работающих в российских загранпредставительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон-грата, якобы, за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». На самом же деле истинные причины такого решения были раскрыты в озвученном Президентом Украины П. Порошенко заявлении о том, что данная акция предпринята украинской стороной в знак «солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками в координации со странами ЕС» в русле так называемого дела Скрипалей», – говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что украинское руководство «без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскручивание конфронтационной спирали». «В ее основе лежит ничем не подкрепленное утверждение британского премьера Т. Мэй о будто бы «высокой вероятности» причастности Москвы к отравлению С. Скрипаля и его дочери. Со своей стороны Россия призывала Великобританию к открытому и предметному взаимодействию в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО). Однако наше обращение услышано не было», – подчеркивают российские дипломаты.

«В любом случае недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет способствовать нормализации отношений между ними. Ответственность за его последствия ляжет на украинскую сторону. В свою очередь Россия оставляет за собой право на ответные действия», – сказано в заявлении.

Как сообщал ForUm, 26 марта Украина в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что российские дипломаты, которых собираются выслать из Украины, являются представителями спецслужб РФ.

В свою очередь Служба безопасности Украины направила в МИД материалы по целенаправленной деятельности в ущерб стране 13 российских дипломатов.