«Национальные дружины» берут под свою защиту телеканал ZIK. Соответствующее заявление опубликовано на странице организации в Facebook.

«Свобода нуждается в защите. Свобода слова – ценность, которую надо защищать в первую очередь. «Национальные дружины» получили информацию о том, что телеканал ZIK оказался заложником недобросовестных интриг Банковой и оппозиции – готовятся провокации, жертвами которых могут стать простые журналисты, сотрудники и гости телеканала, или даже случайные прохожие», - говорится в нем.

«Национальные дружины отмечают о своей готовности помогать любым украинским СМИ, которые испытывают на себе давление со стороны этой власти», - заявили в организации.

Активисты заявили, что редакция телеканала обратилась за помощью – «с сегодняшнего дня Нацдружины берут на себя обязательство гарантировать представителям данного СМИ право на честную работу и полную безопасность».

Напомним, 28 января 600 участников ОО «Национальные дружины» присягнули на верность украинскому народу.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что «Национальные дружины», могут существовать как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.