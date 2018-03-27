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Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО «Сбербанк» акционерному обществу «Паритет банк» (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.  

Соответствующее решение 19 марта принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Нацбанка.

НБУ сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского ПАО «Сбербанк» вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине.

Напомним, в конце 2017 года белорусский «Паритет банк» подал заявку на покупку украинского подразделения российского «Сбербанка» - ПАО «Сбербанк».
ForUm

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