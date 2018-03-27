Сотрудники специальной полиции и других подразделений Главного управления Нацполиции Житомирской области под процессуальным руководством военной прокуратуры в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода вышли на схему хищения специальной техники и транспортных средств. В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже, сообщает пресс-служба облполиции.

«Среди обнаруженной техники – БТРы, БМП, ЗИЛы, Урал, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и прочее», - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается принадлежность вышеупомянутой техники, в том числе состоит ли она на соответствующем учете в воинских частях.

В то же время выяснилось, что в Интернете на соответствующих ресурсах физическим лицом размещено объявление о продаже указанной техники.

«Санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме собственно самой техники, нами также изъяты и документы о ее происхождении. Сейчас указанная в них информация проверяется», - прокомментировал начальник ГУНП Житомирщины Вячеслав Печененко.

Сейчас все обстоятельства расследуются в рамках начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Полицией инициировано ходатайство о наложении ареста на указанную технику до выяснения всех обстоятельств.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или заключения сроком от 3 до 8 лет.