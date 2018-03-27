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Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак уйдет в отставку уже в среду, 28 марта. Об этом она сообщила в Facebook.

«В среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием «бремя славы» переложу на чужие плечи», - заявила Корчак.

Она надеется, что новый глава агентства будет избран на внеочередном заседании.

Корчак поблагодарила всех критиков и оппонентов за «придирчивое внимание», а коллег - за «поддержку и командную работу».

Корчак занимала пост главы НАПК в течение двух лет, с 28 марта 2016 года. Она была одной из первых трех членов нового агентства, выбранных конкурсной комиссией и утвержденных Кабмином на заседании 11 декабря 2015 года.

 
ForUm

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