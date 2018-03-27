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Следствие по делу народного депутата Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и захвата государственной власти, продлится 2-3 месяца. Такое мнение высказал генпрокурор Юрий Луценко, сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

«Досудебное следствие по делу арестованной Надежды Савченко продлится 2-3 месяца. Следователь говорит в 2, максимум на 3 месяца завершить следственные действия и передать дело на ознакомление, а затем и начать соответствующий судебный процесс», - приводит она слова Луценко в Twitter.

 


 

 

ак сообщал ForUm, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
ForUm

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