По поручению городского головы Киева Виталия Кличко в столице проведут обследование систем пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других учреждениях массового пребывания людей, сообщает пресс-служба КГГА.

«Это продиктовано необходимостью недопущения трагедии, которая произошла в торговом центре в Кемерово (Российская Федерация)», - сказал зампредседателя КГГА Петр Пантелеев.

«Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерово. Пожар вызвал большое количество жертв, унес жизни людей, среди которых много детей. Учитывая это, мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей. Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других учреждений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности», - отметил чиновник.

Он пояснил, что поручение касается всех сфер жизнедеятельности города. С просьбой безотлагательно организовать совместные проверки городская власть обратилась в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, среди них – 41 ребенок.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание. Позже был задержан охранник, который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.