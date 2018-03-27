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Служба безопасности Украины запретила въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает пресс-центр СБУ.

Председатель СБУ Василий Грацак отметил, что их деятельность является дерзким издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года - поощрение дружественных взаимоотношений между государствами.

Акцентируя внимание на опыте Украины в противодействии гибридной агрессии РФ, Грицак подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов после обвинения руководства РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Европейский Союз также отозвал своего посла в России.

26 марта 14 стран ЕС, а также СШАКанадаИрландияАвстралия, Молдова  и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

В НАТО также решили выслать семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе.
ForUm

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