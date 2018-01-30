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Соединенные Штаты Америки включили акционеров Альфа-банка (Украина) и Укрсоцбанка в доклад о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Об этом свидетельствует список бизнесменов, обнародованный Минфином США, передают Українські Новини.

Список разделен на четыре части – «Президентская администрация», «Кабинет Министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи».

В последний перечень попали совладельцы Альфа-банка (Украина) и Укрсоцбанка - Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузмичев.

Также в списке есть Герман Греф (глава российского Сбербанка), Андрей Костин (глава российского ВТБ), Сергей Горьков (глава российского Внешэкономбанка - владельца Проминвестбанка).

Данный отчет не предполагает введение санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.

Как сообщал ForUm, в «кремлевский доклад» попали 210 имен — 114 чиновников и 96 бизнесменов.
ForUm

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