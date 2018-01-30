Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что, по данным спецслужб США, Россия попытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в Америке в ноябре.

По его словам, ЦРУ не заметила уменьшения российских попыток повлиять на исход выборов в США и странах Европы, сообщает ВВС.

Спецслужбы США уже полтора года заявляют, что Россия пыталась повлиять на исход американских выборов в 2016 году.

Помпео находится на своем посту всего год. По его словам, его главная задача - дать возможность сотрудникам ЦРУ беспрепятственно делать свое дело.

Хотя США и Россия продолжают сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом (в прошлом году ЦРУ помогла российским спецслужбам предотвратить теракт в Петербурге), Помпео говорит, что считает Россию скорее враждебно настроенной страной, и разделяет опасения разведслужб стран Европы по поводу подрывной деятельности российских спецслужб за рубежом. «Я не заметил, чтобы они стали менее активно действовать», - сказал Помпео.

На вопрос, беспокоит ли его активность России в преддверии ноябрьских выборов в конгресс, глава ЦРУ ответил: «Конечно. Я ожидаю, что они попробуют сделать что-то, но я уверен, что Америка сможет провести свободные и честные выборы, и что нам удастся добиться того, чтобы их усилия не повлияли серьезно на исход голосования».

По словам Помпео, США пытаются остановить подрывную деятельность России. Часть этой работы не входит в сферу ответственности ЦРУ – например, проверка источников информации и фейковых новостей.

Но спецслужбы США стараются установить, кто именно стоит за подрывной деятельностью, используют разные технологии, чтобы остановить подобную деятельность, и пытаются предотвратить российские попытки влияния.

Сам президент Трамп до сих пор ни разу не признал, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов.