Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что, по данным спецслужб США, Россия попытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в Америке в ноябре.
По его словам, ЦРУ не заметила уменьшения российских попыток повлиять на исход выборов в США и странах Европы, сообщает ВВС.
Спецслужбы США уже полтора года заявляют, что Россия пыталась повлиять на исход американских выборов в 2016 году.
Помпео находится на своем посту всего год. По его словам, его главная задача - дать возможность сотрудникам ЦРУ беспрепятственно делать свое дело.
Хотя США и Россия продолжают сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом (в прошлом году ЦРУ помогла российским спецслужбам предотвратить теракт в Петербурге), Помпео говорит, что считает Россию скорее враждебно настроенной страной, и разделяет опасения разведслужб стран Европы по поводу подрывной деятельности российских спецслужб за рубежом. «Я не заметил, чтобы они стали менее активно действовать», - сказал Помпео.
На вопрос, беспокоит ли его активность России в преддверии ноябрьских выборов в конгресс, глава ЦРУ ответил: «Конечно. Я ожидаю, что они попробуют сделать что-то, но я уверен, что Америка сможет провести свободные и честные выборы, и что нам удастся добиться того, чтобы их усилия не повлияли серьезно на исход голосования».
По словам Помпео, США пытаются остановить подрывную деятельность России. Часть этой работы не входит в сферу ответственности ЦРУ – например, проверка источников информации и фейковых новостей.
Но спецслужбы США стараются установить, кто именно стоит за подрывной деятельностью, используют разные технологии, чтобы остановить подобную деятельность, и пытаются предотвратить российские попытки влияния.
Сам президент Трамп до сих пор ни разу не признал, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов.
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