Российские олигархи, которые попали в опубликованный Минфином США «кремлевский доклад», начали сталкиваться с дополнительными проверками, по крайней мере, во время некоторых финансовых операций. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на Bloomberg.

Один из российских олигархов на условиях анонимности рассказал изданию, что опасается, что из-за попадания его в вышеуказанный доклад сорвется сделка, которую планировалось закрыть в ближайшие несколько месяцев. Другой собеседник Bloomberg утверждает, что присутствие в «кремлевском докладе» нанесло серьезный ущерб его деловой репутации.

Также организация Financial Integrity Network, оказывающая консалтинговые услуги банкам, предложила относиться к попавшим в список Минфина США как к лицам, которые могут представлять для банков дополнительные риски, и особо тщательно проверять их.

Напомним, Минфин США 30 января опубликовал «кремлевский доклад» — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.