Новый американский список олигархов РФ насчитывает бизнесменов с активами в Украине.

Каждый десятый из них на этот момент имеет действующий бизнес в Украине, а каждый третий распродал свои украинские активы во время или после Революции Достоинства, говорится в сюжете ТСН.

У Вагита Алекперова была в Украине сеть автомобильных заправок «Лукойл», которые после Майдана перекрасили в заправки АМИК. Олегу Дерипаске в Украине принадлежит немало предприятий: например, сервисный центр «Металлург» и Николаевский глиноземный завод. Евгений Касперский, автор антивирусной программы, которая недавно оскандалилась из-за связи с ФСБ, продает в Украине свою продукцию через сеть посредников.

Друзей детства Путина братьев Ротенбергов тоже внесли в американский санкционный список. В Киеве с ними связывают большой торговый центр Ocean Plaza. Владимир Евтушенков владеет в Украине телекоммуникационной сетью, которая работает под торговой маркой Vodafone.

Молочка «Чудо» и «Славяночка» от Wimm-Bill-Dann тоже приносит гривни российскому олигарху Гаврилу Юшваеву из американского списка. Интересно, что в немилость США не попали владельцы восьми облэнерго Бабаков, Воеводин и Гинер. Нет там также российского бизнесмена с многочисленными активами в Украине Константина Григоришина.

Напомним, Минфин США в ночь на вторник, 30 января, опубликовал «кремлевский доклад» — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.