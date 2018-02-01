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Министерство финансов США включило в «кремлевский доклад» засекреченную часть, в которой речь идет о будущих экономических санкциях против фигурантов «черного списка» приближенных к президенту РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства финансов Тони Саега.

После жалоб демократов в Конгрессе на то, что доклад не сопровождается новыми американскими санкциями за предполагаемое вмешательство в выборы 2016 года, Саег сказал, что содержание распространенного отчета является искаженным и его результатом станут новые санкции.

Таким образом он подтвердил слова главы Минфина Стивена Мнучина, отмечает издание.

«Минфин дал понять, что мы сосредоточены на противодействии дестабилизирующей деятельности России», – заявил Саег, сообщает УНИАН.

По его словам, ведомство включило в отчет секретное приложение, чтобы избежать потенциального вывода активов физическими и юридическими лицами из «списка», а также для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

Напомним, Минфин США 30 января опубликовал «кремлевский доклад» — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.  

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.
ForUm

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