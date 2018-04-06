Украина синхронизирует с США санкции против российских компаний, чиновников и олигархов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.

«Приветствую беспрецедентное расширение санкций США против фигурантов «кремлевского списка»! Достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевское окружение за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву», – отметил он.

По словам Порошенко, свободный мир и в дальнейшем укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей. «Верю, что ЕС аналогичным образом усилит и свои ограничительные меры против кремлевской верхушки», – подчеркнул он.

«Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время на комплексных предложений по синхронизации украинского и американского санкционных режимов. Только общим фронтом сможем изменить поведение России и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины», – подытожил Глава государства.

Как ранее сообщал ForUm, управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки проведя консультации с Государственным департаментом определило семь российских олигархов и 12 кампаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников для введения ограничительных мер в виде санкций.