В связи с масштабными террористическими актами в Афганистане, которые привели к многочисленным жертвам, в том числе среди граждан Украины, Министерство иностранных дел настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Исламскую Республику Афганистан, а гражданам, находящимся в этой стране, покинуть ее территорию. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время пребывания на территории Афганистана гражданам Украины рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, постоянно следить за новостями по развитию ситуации в стране, избегать мест массового скопления людей.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Республике Таджикистан по телефонам (+992) 37 235 84 12; (+992) 37 235 84 13, по адресу электронной почты: [email protected], или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 (044) 238 16 57, адрес электронной почты [email protected]

Напомним, 20 января в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк сообщил, что количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле увеличилось до 7 человек – 5 мужчин и две женщины.

27 января мощный взрыв произошел на одном из КПП в Кабуле. Число погибших составило 40 человек, еще 140 человек пострадали.