«Кремлевский доклад» США - список приближенных к Владимиру Путину россиян - был составлен американскими правительственными агентствами, но на прошлой неделе его неожиданно заменил высокопоставленный чиновником из администрации президента США.

Об этом заявил шведский экономист, эксперт по России и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд, который был одним из консультантов «кремлевского списка», пишет The Guardian.

По его словам, существовал первоначальный список, который составляла команда экспертов. Но в четверг Ослунду сообщили, что чиновник из президентской администрации приказал заменить его на перечень, заключенный на основе рейтинга Forbes самых богатых людей мира и фамилий из администрации президента РФ, сообщает «Европейская правда».

«Это делает все это смешным. В нем нет критериев... Это серьезная попытка кого-то высокопоставленного в правительстве заставить правительство США и Конгресс выглядеть смешными», - сказал он.

Ослунду неизвестно имя чиновника, однако он утверждает, что ответственность за подмену несет министр финансов США Стивен Мнучин, который одобрил список.

В комментарии на сайте Atlantic Council Ослунд написал, что первоочередной целью «кремлевского доклада» было определить тех, кто нажил свое состояние на незаконных контактах с Кремлем. Однако опубликованный Министерством финансов перечень фамилий выглядит насмешкой над Конгрессом и санкциями США, что сыграло на руку Владимиру Путину.

»Основным бенефициаром этого списка является президент России. Возникает вопрос, почему глава Минфина высмеивает санкции США в отношении России и законодательство, подписанное президентом», - заявил Ослунд.

Напомним, Минфин США 30 января опубликовал «кремлевский доклад» — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.