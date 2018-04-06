Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки проведя консультации с Государственным департаментом определило семь российских олигархов и 12 кампаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников для введения ограничительных мер в виде санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте Департамента казначейства (Министерства финансов США), передает УНИАН.

Также под санкции попала российская государственная компания, которая специализируется на продаже оружия, ее дочерние предприятия и один российский банк. Секретарь департамента казначейства Стивен Мнучин подчеркнул, что российское правительство действует ради создания непомерно больших привилегий для олигархов и властных элит.

«Российское правительство принимает участие в ряде злонамеренных действий по всему миру, в том числе продолжая оккупацию Крыма и разжигая насилие на востоке Украины, поставляя режиму Асада сырье и вооружение, которая осуществляет бомбардировки собственных граждан, пытаясь разрушать западные демократии и осуществляя злонамеренную деятельность в киберпространстве. Российские олигархи и элиты, которые имеют пользу от этой коррумпированной системы больше не будут оставаться без последствий за дестабилизационную деятельность их правительства», - подчеркнул Мнучин.

Напомним, администрация США 29 января представила американскому Конгрессу так называемый «кремлевский доклад», который должен, в частности, определить круг физических и юридических лиц, близких к вертикали власти Путина. В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.

Доклад содержал как открытый перечень фамилий, который получил название «список миллиардеров» России, так и закрытую часть, которая была обсуждена на секретном брифинге в Конгрессе США.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США.