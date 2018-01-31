Лидер демократического меньшинства в сенате Конгресса США Чарльз Шумер потребовал от Белого дома объяснений из-за визита в страну главы российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill.

Шумер потребовал от администрации Трампа дать подробные разъяснения о цели визита и о том, проводил ли глава СВР РФ встречи с американскими чиновниками.

«Администрация Трампа должна немедленно четко ответить на вопрос: с какими официальными лицами он встречался?» — заявил глава демократов.

Сенатор выразил уверенность в том, что глава СВР России «приезжал не один». Он потребовал ответить, кто из официальных лиц, подпадающих под американские санкции, сопровождал Нарышкина.

Также он предположил, что приезд главы российской разведки мог быть связан с решением Белого дома отложить введение новых санкций против России. «Самое важное в этом визите то, почему администрация Трампа решила пренебречь введением санкций, дедлайн по которым, как вы помните, был вчера», — отметил демократ.

Напомним, Минфин США 30 января опубликовал «кремлевский доклад» — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.