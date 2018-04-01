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Тверской суд Москвы отправил владельца группы компаний «Сумма», миллиардера Зиявудина Магомедова под арест на 2 месяца. Мера пресечения избрана по ходатайству следствия. Предпринимателя обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей в составе организованной преступной группы, сообщает Радио Свобода.

Магомедов вину не признает. Защита уже заявила, что обжалует арест. Группа «Сумма» выпустила заявление, в котором говорится о поддержке ходатайства защиты.

Также в субботу были арестованы на 2 месяца брат Зиявудина Магомедова и его партнер по бизнесу Магомед и руководитель подконтрольной группе «Сумма» строительной компании Артур Максидов.

Сторона обвинения на заседании суда уточнила, что речь идет сразу о нескольких уголовных делах, объединенных в одно производство. В них упомянуты более двухсот юридических лиц. По версии прокуратуры, похищенные Магомедовым средства находятся на счетах подконтрольных ему офшорных компаний. Обвинение подчеркивает, что подозреваемый часто летает за рубеж, в частности 31 марта собирался вылететь в Майами.

Представитель прокуратуры также заявил, что у Магомедова есть связи «в политических кругах». Ряд СМИ ранее писал о связях Магомедова с вице-премьером российского правительства Аркадием Дворковичем, а Алексей Навальный в 2015 году утверждал, что Магомедов якобы оплачивал отдых пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Адвокат Магомедова Александр Вершинин выступил против ареста своего подзащитного. Он также подчеркнул, что предприниматель был меценатом и жертвовал деньги на благотворительность. Адвокаты Магомедова готовы были внести залог в 2,5 миллиарда рублей, чтобы бизнесмен остался на свободе.

Задержания Магомедова и его предполагаемых сообщников прошли после обысков, которые были проведены в офисах «Суммы», а также доме миллиардера. В МВД заявили, что в деле девять подозреваемых, а следственные действия проходили в 25 субъектах Федерации.

Напомним, администрация США 29 января представила американскому Конгрессу так называемый «кремлевский доклад», который должен, в частности, определить круг физических и юридических лиц, близких к вертикали власти Путина. В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.  

Доклад содержал как открытый перечень фамилий, который получил название «список миллиардеров» России, так и закрытую часть, которая была обсуждена на секретном брифинге в Конгрессе США.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.
ForUm

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