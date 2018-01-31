Совокупное состояние российских миллиардеров, которые стали фигурантами так называемого «кремлевского доклада» Минфина США, за день упало на 1,1 миллиарда долларов, пишет Forbes.

«В целом рынок отреагировал на американский доклад относительно позитивно - могло быть и хуже», - пишет издание.

После того, как накануне Минфин США опубликовал свой доклад, где оказались 96 представителей российского бизнеса, их совокупное состояние сократилось на 1,06 миллиарда долларов по состоянию на 20:00 30 января, сообщает УНИАН.

На этот момент Московская и Лондонская биржи, где торгуются главные активы миллиардеров РФ, уже закрылись. Больше всего подешевели в абсолютном выражении активы Вагита Алекперова, владельца «Лукойла». Он стал «беднее» на 226 миллионов долларов.

Глава НЛМК Владимир Лисин потерял 205 миллионов долларов, владелец «Полюса» Сулейман Керимов - 102 миллиона долларов.

Напомним, Минфин США 30 января опубликовал «кремлевский доклад» — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.