Министерство финансов США представило в Конгрессе так называемый «кремлевский доклад», в котором содержатся имена приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в список попали 210 имен — 114 чиновников и 96 бизнесменов.

Так, в «кремлевский список» включили премьер-министра Дмитрия Медведева и членов кабинета министров, в числе которых министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минэнерго Александр Новак, министр транспорта Максим Соколов, главы Минпромторга и Минкомсвязи Денис Мантуров и Николай Никифоров, министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Среди фигурантов «списка олигархов» предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, глава «Лукойла» Вагит Алекперов, Олег Дерипаска, глава «Татнефти» Наиль Маганов, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, глава «Русснефти» Михаил Гуцериев и его сын Саид Салам, Владимир Потанин, Михаил Прохоров, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг, Вадим Якунин. В список вошли глава и совладелец Eurasia Drilling Александр Джапаридзе и глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, Петр Авен, Пумпянский, Рашников, Мордашов.

В несекретной части доклада говорится, что в список включены 96 «олигархов, состояние которых, в соответствии с надежными открытыми источниками, превышает $1 млрд».

Ранее сообщалось, что попадание человека в «список олигархов» не означает, что Соединенные Штаты автоматически введут против него санкции. Однако риск попасть под санкции для фигурантов списка выше.

Если против кого-то из фигурантов «списка олигархов» введут санкции, вероятнее всего, речь пойдет об ограничении работы с европейскими и американскими банками.

«Список олигархов» составлен в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций». Он был принят в Соединенных Штатах летом 2017 года — как реакция на обвинения против России по поводу вмешательства в американские выборы. В 2014 году США и ЕС ввели санкции против России из-за аннексии Крыма. Позднее санкционные списки неоднократно расширялись. В частности, под санкциями находятся Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги — бизнесмены, которых считают близкими к Владимиру Путину.