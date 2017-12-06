Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили нагрубил журналисту ВВС Джону Фишеру под Верховной Радой.

Когда политик утром вернулся под парламент после вторжения полиции в палаточный городок, журналист спросил, как тот себя чувствует, сообщает «Украинская правда».

«Отлично» (perfect), – ответил Саакашвили мимоходом.

А когда Фишер спросил, планирует ли экс-президент Грузии сдаваться властям, Саакашвили на мгновение задумался и с улыбкой ответил: «Отвали, пожалуйста!» («Go get lost, please»).

Here’s Mikheil Saakashvili at the protest camp this morning. Tells me to “get lost”. pic.twitter.com/J4rUQQ7BPU — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) 6 грудня 2017 р.

Как ранее сообщал ForUm, утром 5 декабря правоохранители провели обыск в квартире Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.

Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В свою очередь он отказался приходить на допрос в ГПУ.

ГПУ отправила подозрение Саакашвили на его адрес проживания.

Сегодня, 6 декабря, около 6 утра правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Саакашвили, расположенного возле Верховной Рады.

По данным полиции, в результате столкновений пострадали 11 правоохранителей и 2 гражданских.