Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили нагрубил журналисту ВВС Джону Фишеру под Верховной Радой.

Когда политик утром вернулся под парламент после вторжения полиции в палаточный городок, журналист спросил, как тот себя чувствует, сообщает «Украинская правда».

«Отлично» (perfect), – ответил Саакашвили мимоходом.

А когда Фишер спросил, планирует ли экс-президент Грузии сдаваться властям, Саакашвили на мгновение задумался и с улыбкой ответил: «Отвали, пожалуйста!» («Go get lost, please»).

Here’s Mikheil Saakashvili at the protest camp this morning. Tells me to “get lost”. pic.twitter.com/J4rUQQ7BPU