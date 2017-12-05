Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили вручили подозрение.

Об этом сообщают народные депутаты и активисты «Руху нових сил», собравшиеся у квартиры политика, передает Украинская правда.

«Саакашвили вручили подозрение, там якобы один из адвокатов, другого адвоката не пускают», - сказал член политсовета «Руху нових сил» Иван Слободянюк.

«Саакашвили находится сейчас в своей квартире, нам сейчас сообщили, что его задержали, хотят вручить подозрение», - сказал один из лидеров «РНС» Юрий Деревянко.

Он добавил, что силовики попытаются вывести Саакашвили из квартиры.

Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили «озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима».

Еще через несколько минут вышел мужчина и сообщил, что сейчас будут выводить Сакашвили, и попросил не мешать им.

После этого из квартиры в сопровождении более десятка человек вывели Саакашвили.

Напомним, во вторник, 5 декабря, утром Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире Саакашвили.