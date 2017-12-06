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Украинские пограничники сегодня отказали во въезде в страну трем журналистам грузинского Первого телеканала. Об этом сообщает Первый канал Грузии.

В посольстве Грузии в Украине отметили, во въезде в Украину было отказано трем сотрудникам телеканала - журналисту Саломеи Кокиашвили оператору Зазе Шуквани и инженеру Левану Гулбани.

По данным телеканала, журналистов задержали на несколько часов в аэропорту, а затем объявили об отказе во въезде на территорию Украины, сообщает LIGA.net.

«Украинская сторона объяснила недопуск представителей СМИ мерами безопасности, хотя официальных комментариев от МИД не поступало», - отметили в посольстве Грузии в Украине.

 

 
ForUm

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