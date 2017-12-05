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Активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля Службы безопасности Украины с задержанным Михаилом Саакашвили.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

Около 12:20 после неудачной попытки Нацгвардии оттеснить митингующих, часть активистов начала сооружать баррикады наверху улице Трехсвятительской.

Для этого они сломали деревянный забор в Крещатом парке на Владимирской горке.

 


 

 

Нацгвардия около 12:15 начала раскачивать автомобиль, который блокировал движение машины с экс-президентом Грузии. Бойцы пытались оттеснить митингующих от автомобиля СБУ с Саакашвили.

Как сообщал ForUm, правоохранители утром во вторник, 5 декабря, провели обыск в квартире Саакашвили на улице Костельной. Он в это время залез на крышу дома.

Сторонники политика пытались заблокировать выходы дома, в результате произошла потасовка.

Впоследствии Саакашвили задержали и вручили подозрение.  

По данным СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства, открытого согласно ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и укрывательство их преступной деятельности). 
ForUm

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