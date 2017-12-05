Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве, но некоторые украинские политики продолжают играть в опасные игры. Об этом он сказал на брифинге 5 декабря.



«Мы смогли устранить опасность развития силового сценария. Думаю, что спецслужбы надо поблагодарить за спокойствие на улицах Киева и нейтрализацию московского плана русской зимы в Киеве», - сказал Луценко.



«Хочу подчеркнуть, что это лишь одна часть этого плана. Могу сегодня проанонсировать, что продолжение следует. Другие известные на всю Украину украинские политики также ввязались в еще более опасные игры и мы обязательно доложим обществу и о них. Во время, когда будет выгодно следствию», - сказал генпрокурор, сообщает «Украинская правда».

«На данный момент мы не имеем достаточных доказательств для предъявления подозрений других политикам», – отметил также Луценко.

Однако, по словам главы ГПУ, кроме уголовной или административной ответственности должна быть и политическая.



«Тех, кто протягивал вопреки украинскому законодательству через украинскую границу гастролера с намерениями смены власти в Украине с избиением силовиков. Ответственность тех, кто, прикрываясь депутатским мандатом, прикрывал эту операцию, которая обошлась, как мы уже слышали в 300 тысяч долларов», – заявил Луценко.



«Тех, кто поддерживал политический шабаш Саакашвили... Кто сейчас лежит под колесами автомобиля СБУ, не давая человеку, который, согласно обнародованным пленками, обоснованно подозревается в сотрудничестве с ОПГ Януковича, прибыть на место допроса», – подчеркнул генпрокурор.



Всем, кто кричит о репрессиях, Луценко порекомендовал «разделять оппозицию и сотрудничество с криминалом».



«Возможно, журналисты теперь по-другому посмотрят на события последних недель, когда спецслужбы обоснованно имели отношение к экстремистам в рядах команды Саакашвили. Этим объясняются депортации, экстрадиции, задержания, рассмотрения в судах арестов», - отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня утром правоохранители провели обыск в квартире экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.