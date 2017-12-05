На улице Трехсвятительской в центре Киева произошли новые столкновения между правоохранителями и сторонниками экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили.

Автомобиль, в котором находится Саакашвили, стоит на улице Трехсвятительской возле Украинского дома, сообщает корреспондент Укринформа.

Движение вниз к Европейской площади заблокировано несколькими сотнями людей. Со стороны Европейской площади на Трехсвятительскую подошла новая колонна нацгвардейцев. После этого некоторые агрессивно настроенные сторонники Саакашвили спровоцировали драку с правоохранителями. Полиция, со своей стороны, применила слезоточивый газ.

Несколько сторонников Саакашвили залезли на один из припаркованных автомобилей и через громкоговоритель призывают людей не пропускать автомобиль.

Как сообщал ForUm, правоохранители утром во вторник, 5 декабря, провели обыск в квартире Саакашвили на улице Костельной. Он в это время залез на крышу дома.

Сторонники политика пытались заблокировать выходы дома, в результате произошла потасовка.

Впоследствии Саакашвили задержали и вручили подозрение.

По данным СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства, открытого согласно ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и укрывательство их преступной деятельности).